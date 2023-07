13enne rimasto solo vive in ospedale a Napoli | la lettera di ringraziamento ai medici

Leggi su news.robadadonne

(Di sabato 1 luglio 2023) A soli 13anni uncompletamente, proprio per questo almeno per ora, si ritrova are all’Santobono-Pausilipon, l’pediatrico di, dove a prendersi cura di lui sono i. Nonostante tutto, lui prova a trovare qualcosa di buono in questa situazione e non esita a definire ila sua “famiglia“. Questa è per lui una sistemazione temporanea, in attesa di essere affidato a una struttura di accoglienza per minori, ma ha voluto ringraziare chi lo sta seguendo quotidianamente permettendogli di sentirsi menoesprimendo tutta la sua gratitudine in unache la struttura partenopea ha voluto pubblicare sul suo profilo Facebook. Un gesto ...