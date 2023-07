13 luglio 2012 | così moriva Sage Stallone

Leggi su dilei

(Di sabato 1 luglio 2023) Perdere un figlio rappresenta l’incubo più grande per qualsiasi genitore, un dolore inesprimibile che nessun lasso di tempo può lenire. Non importa se sei una persona comune o una celebrità di fama mondiale: la sofferenza è universale e inconcepibile. Quando si vive una tale perdita, tutti i riflettori, la fama e il successo diventano insignificanti. Da Marlon Brando a Tina Turner, da Ligabue a Niccolò Fabi, sono tanti gli artisti e personaggi amati dal pubblico che hanno conosciuto un dolore simile. Tra di loro c’è anche Sylvester, un uomo che ha superato innumerevoli sfide e scalato l’Olimpo di Hollywood. Partito da umili origini, è diventato uno dei volti più riconoscibili e ammirati del cinema mondiale. Nato in un quartiere povero di New York,ha dovuto affrontare innumerevoli sfide sin da bambino. La sua battaglia costante per ...