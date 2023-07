(Di sabato 1 luglio 2023) Oggi, 1, la Chiesa celebra, fratello di Mosè. Il Martirologio Romano dice di lui: “Commemorazione di, della tribù di Levi, da suo fratello Mosè unto con l’olio sacro sacerdote dell’Antico Testamento e sepolto sul monte Hor”. E’ considerato il protettore dei fabbricanti di bottoni, probabilmente perché portava delle gemme sulla veste pettorale da sommo sacerdote. Aronne nacque in Egitto dal levita Amram, figlio di Caath, e da lochabed. Dopo il matrimonio con Elisabetta, sorella di Naasson, capo della tribù di Giuda, ebbe quattro figli: Nadab, Abiu, Eleazaro e Ithamar. Con Mosè guidò gli ebrei dall’Egitto alla Terra Promessa. Mentre gli ebrei vagavano nel deserto, fu proprio Aronne a raccogliere della manna da custodire nel Tabernacolo. Fu lui con Hur a sostenere le braccia di Mosè levate in preghiera nel ...

Almanacco. 1 luglio, il santo del giorno: Sant'Aronne, fratello di Mosè. Chi era e perché si festeggia oggi. Storia, leggende e devozioni ...Si ricordano anche: san Domiziano di Bebron, abate; i beati Giorgio Beesley e Montford Scott, martiri; santa Ester, regina ...