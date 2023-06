(Di venerdì 30 giugno 2023) Il fuoriclasse italiano potrebbe essere ricercato da un top club di calcio se riuscisse a lasciare il Galatasaray. Lacontinua ad osservarlo Nicolò, centrocampista italiano del Galatasaray, ha rilasciato alcune sorprendenti dichiarazioni in cui ha espresso in modo chiaro e conciso la sua volontà di approdare allanella prossima stagione, a patto L'articolo

In Nazionale abbiamo parlato tanto, ma non di mercato...', le parole di Nicolòalla Gazzetta.: 'Roma momento importante della mia vita. Mourinho so che mi vuole bene' Sulla Roma e ...Mancinisempre tanti giovani ma nelle partite importanti schiera i veterani. Frattesi era l'unica novità assieme a. Ci sono ancora problemi di convinzione in questa Nazionale'.La partita De La Fuenteil solito 4 - 2 - 3 - 1. Tra i pali c'è Unai Simon, sugli esterni ... In avanti scelta la coppia- Immobile. Primo tempo Le Furie Rosse partono subito forte. Al 2'...

Calciomercato, Nicolò Zaniolo sceglie la Juventus Affaritaliani.it

Il fuoriclasse italiano potrebbe essere ricercato da un top club di calcio se riuscisse a lasciare il Galatasaray. La Juventus continua ad osservarlo ...Nicolò Zaniolo ha le idee chiare su questa estate di calciomercato: "Giocare nella Juventus mi farebbe piacere. Altrimenti sto benissimo al Galatasaray" ...