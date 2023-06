X Factor | il simbolo della decadenza musicale

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 30 giugno 2023) Ma davvero i talent show hanno rovinato la musica italiana? Lucio Dalla, che un po’ di esperienza l’aveva, diceva che X“sembra una trasmissione di deficienti”. Di danni i talent ne hanno fatti se come pensava Ezio Bosso “la musica dovrebbe insegnarci la cosa più importante che esista: ascoltare” ed è anche colpa dei talent se è cambiata la percezionemusica. Per esempio, oggi si dice “andiamo a vedere un concerto” mentre una volta un cantante o un concerto li andavi ad ascoltare. Oggi si guarda, non si ascolta più. E non solo nella musica (a)live. Lo stesso Caparezza che non è certo un bacchettone si è chiesto, più che “saranno famosi?” dovremo chiederci se “saranno capaci?”. Anche per Caterina Caselli di fronte alla telecamera c’è il rischio che l’artista, che in genere è una persona timida, si preoccupi troppo di piacere agli altri e, ...