(Di venerdì 30 giugno 2023) Nelle ultime settimane la WWE ha posto molto attenzione su NXT, con molti cameo di superstar del main roster. La mossa ha premiato atleti come Baron Corbin e Mustafa Ali, protagonisti di faide di prima importanza nel roster cadetto. Data la bontà del percorso intrapreso, sembra che questa tendenza non sia destinata a fermarsi. La WWEche NXT riceva maggiore attenzione e faccia registrare un buon numero di spettatori in vista del prossimo round di trattative sui diritti televisivi. Fattore sorpresa Il Wrestling Observer Newsletter ha riportato che la WWE sta ancora cercando di scrivere le puntate di NXT con altre sorprese. Si ritiene che questo, insieme alle apparizioni di superstar di NXT nei main roster, contribuirà ad aumentare la notorietà del: “Il piano attuale è quello di avere più talenti di NXT a Raw e Smackdown e più ...

WWE: Si vuole rendere NXT più imprevedibile, l’obiettivo è farlo diventare il terzo brand Zona Wrestling

