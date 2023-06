WWE | Rivelato il main event di Money in the Bank? – SPOILER

(Di venerdì 30 giugno 2023) A sorpresa, durante i tapings di Smackdown appena conclusi, Michael Cole haildiin the, premium liveWWE in programma domani sera a Londra. E, nonostante due MITB Ladder Match, la Bloodline Civil War ed il World Heavyweight Championship Match, nessuno di questi chiuderà lo show. A seguito della carrellata dei match annunciati per domani, poco prima deldello show, Wade Barrett e Michael Cole hanno elencato tutti gli incontri finora annunciati per il PLE a tema. L’ultimo in ordine cronologico è stato Cody Rhodes vs Dominik Mysterio, definito da Cole come “” dello show. Il tutto ha scatenato i fan online ma, a meno di ripensamenti e/o editing prima ...

Bayley ha rivelato di chiedere spesso a Mercedes Moné di fare ritorno in WWE, pur essendo molto felice per la sua carriera.Konnan stando a quanto rivelato da Dave Meltzer vorrebbe un giorno lavorare in WWE con Dominik Mysterio, suo figlioccio nella vita reale.