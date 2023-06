WTA Eastbourne 2023 | Camila Giorgi si ferma in semifinale con la russa Kasatkina

(Di venerdì 30 giugno 2023)non riesce a raggiungere la seconda finale sull’erba della carriera. La tennista marchigiana è stata sconfitta nelladidallaDariacon il punteggio di 6-2 7-5 dopo poco meno di un’ora e mezza di gioco. In finale la numero undici del mondo se la vedrà con l’americana Madison Keys, che ha superato nel derby statunitense Cori Gauff per 6-3 6-3. Una partita condizionata dai moltissimi problemi al servizio per. L’azzurra ha perso per sette volte il proprio turno di battuta e soprattutto non è riuscita nemmeno a salvare una palla break. Disastroso il rendimento con la seconda (appena il 19% di punti vinti) con dieci doppi falli all’attivo.perde subito il servizio in apertura, ma poi ottiene ...

