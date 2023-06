Wta di Bad Homburg | Bronzetti è in finale | la Swiatek dice addio al torneo

(Di venerdì 30 giugno 2023) Luciaavrebbe dovuto affrontare la numero uno al mondo Iga, ma quest’ultima ha dovuto dare l’aldi Badper la febbre. E allora lavola direttamente indella competizione. La polacco, come riporta eurosport.it, ha scritto sulla sua pagina di Twitter: “Mi dispiace tanto, ma devo ritirarmi dalla partita oggi. Ho passato una notte agitata a causa della febbre e di una possibile intossicazione alimentare. Non sono in grado di esibirmi oggi e ho bisogno di prendermi cura di me stesso. Spero di star bene presto. Il vostro supporto a Badè stato fantastico, grazie”. (foto@supertennistv.it/AdelchiFioriti) https://linktr.ee/ilfaroonline§ Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di ...

Lucia Bronzetti raggiunge la finale delHomburg Open , il torneo 250in scena ad Assia in Germania . La tennista azzurra approfitta del forfait di Iga Swiatek per superare le semifinali e approdare direttamente all'atto conclusivo ...Lucia Bronzetti, numero 65e in finale aHomburg, dovrà vedersela con la rumena Jaqueline Cristian (n.133), per Sara Errani (n.80) c'è la statunitense Madison Brengle (n.114) mentre Camila ...La 22enne marchigiana di Fermo quest'anno ha giocato un solo match sui prati, perdendo contro la ceca Siniakova al primo turno diHomburg. Lucrezia Stefanini , n.110, promossa dalle ...

WTA Bad Homburg: splendida Lucia Bronzetti, domina Gracheva e prenota la sfida con Swiatek Ubitennis

L'azzurra non scende in campo e vola in finale in Germania, dove affronterà Siniakova. In Inghilterra, vince Kasatkina contro Giorgi ...Febbre e possibile intossicazione alimentare per la numero 1 al mondo: Lucia può andare a caccia del secondo titolo in carriera ...