Wta Bad Homburg 2023 | Iga Swiatek si ritira | Lucia Bronzetti in finale senza giocare

(Di venerdì 30 giugno 2023) Colpo di scena a Bad: Igasiaccede in. Nell’ultimo torneo erbivoro in preparazione a Wimbledon, la numero uno del mondo ha deciso di dare forfait e di non prendere parte alla semiin programma questo pomeriggio alle 14:30 per motivi di salute. Questo forfait spalanca le porte dellache quindi domani si giocherà l’atto decisivo del torneo tedesco contro una tra Navarro (già in semi), Siniakova e Samsonova (che giocheranno oggi il terzo set del loro quarto di). IN AGGIORNAMENTO SportFace.

ITALIANI IN CAMPO OGGI VENERDI 30 GIUGNOEastbourne, semifinale: Centre Court, ore 13.30 circa, Giorgi - Kasatkina, diretta tv Supertennis, streaming app Supertennis e SupertennixHomburg,...Prima semifinale in carriera sull'erba per la riminese Lucia Bronzetti, che nel250 diHomburg ha sconfitto 6 - 4 6 - 3 Varvara Gracheva, 22enne moscovita da poco con cittadinanza francese. ...Lucia Bronzetti torna in campo nel pomeriggio per le semifinali del "Homburg Open" (250 - montepremi 259.303 dollari) di scena sui prati della città dell'Assia, in Germania. Nella sua quarta "semi" in carriera nel circuito maggiore, la prima sull'erba, la ...

WTA Bad Homburg: splendida Lucia Bronzetti, domina Gracheva e prenota la sfida con Swiatek Ubitennis

Tennis, negli ultimi tre tornei di preparazione a Wimbledon sono in programma le semifinali: notizie e pronostici.Camila Giorgi gioca oggi la sua terza semifinale consecutiva al “Rothesay International” ( WTA 500 - montepremi di 780.637 dollari) che ...