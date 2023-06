Wimbledon 2023 | quando esordiranno i big e gli azzurri? Il calendario degli incontri

Leggi su sportface

(Di venerdì 30 giugno 2023) Lunedì o martedì? È sempre questo il dilemma che avvolge ogni anno i tifosi che vogliono seguire i match di primo turno dei propri tennisti preferiti in uno Slam. A, è molto semplice saperlo: lunedì 3 luglio è obbligatorio che giochi il campione in carica Novak Djokovic insieme a tutta la parte bassa del tabellone (quella alta maschile scenderà in campo il giorno successivo), mentre martedì 4 luglio ci sarà la campionessa in carica Elena Rybakina insieme a tutta la parte bassa del tabellone (la parte alta femminile scenderà in campo il giorno precedente). Scopriamo, dunque, in che giorno debutteranno i big e gli italiani. BIG MATCH IN PROGRAMMA LUNEDI’ 3 LUGLIO Cachin vs (2) Djokovic (14) Musetti vs Varillas (7) Rublev vs Purcell Lokoli vs (4) Ruud (8) Sinner vs J.Cerundolo (1) Swiatek vs Zhu Trevisan vs Sorribes Tormo Kenin vs (7) Gauff (4) Pegula vs ...