Wimbledon 2023 | il tabellone femminile Tutti gli accoppiamenti fino alla finale

Colpo di scena a Bad Homburg: Iga Swiatek si ritira e Lucia Bronzetti accede in finale senza giocare . Nell'ultimo torneo erbivoro in preparazione a, la numero uno del mondo ha deciso di dare forfait e di non prendere parte alla semifinale in programma questo pomeriggio alle 14:30 per motivi di salute. Questo forfait spalanca le porte ......posizionamento delle prime sedici teste di serie nel tabellone di singolare maschile a. [...(CAN) [14] Lorenzo Musetti (ITA) v [2] Novak Djokovic Seguirà servizio completo 30 giugnoDal 3 al 16 luglio non prendere impegni, c'è.

Jannik Sinner e Lorenzo Musetti sono inseriti nella metà di tabellone di Novak Djokovic a Wimbledon. Il carrarino è il suo possibile avversario ...ROMA - Novak Djokovic contro tutti. È il serbo il grande favorito per la vittoria del torneo di Wimbledon, al via lunedì all'All England ...