Wimbledon 2023 | analisi tabellone femminile | sorride Swiatek | Giorgi spaventa Sabalenka

Leggi su sportface

(Di venerdì 30 giugno 2023) Il sorteggio deldiha regalato uno scenario che non si verifica molto spesso. Tutte le big sono infatti capitate nella stessa metà del, mentre nell’altro lato del main draw c’è decisamente meno carne al fuoco. La giocatrice a cui ha sorriso la dea bendata è Iga, numero uno al mondo, che ha evitato tutti i possibili pericoli fino alla finale. Molto meno fortunate Arynaed Elena Rybakina, rispettivamente seconda e terza forza del seeding, che dovranno sudare le cosiddette sette camicie per arrivare fino in fondo. Ecco l’approfondita deldello slam londinese. ILCOMPLETO IGA– ...