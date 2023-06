Welfare | Cavallaro Cisal | “In materia contrattuale si potrebbe fare ancora di più”

(Di venerdì 30 giugno 2023) (Adnkronos) – "Indisidi più". A dirlo Francesco, segretario generale, intervenendo a Bologna al Festival del lavoro 2023, la manifestazione organizzata dal Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro e dalla Fondazione studi. "Per noidi più – spiega – significa semplificare le norme diaziendale, uniformare i trattamenti fiscali e contrattuali. Non a caso, stiamo insistendo sull'innalzamento del livello delle agevolazioni fiscali". —lavorowebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo proviene da Forze Armate News.

'In materia dicontrattuale si potrebbe fare ancora di più'. A dirlo Francesco, segretario generale Cisal, intervenendo a Bologna al Festival del lavoro 2023, la manifestazione organizzata dal ...Bologna, 30 giu. " "In materia dicontrattuale si potrebbe fare ancora di più". A dirlo Francesco, segretario generale Cisal, intervenendo a Bologna al Festival del lavoro 2023, la manifestazione organizzata dal ...'In materia dicontrattuale si potrebbe fare ancora di più'. A dirlo Francesco, segretario generale Cisal, intervenendo a Bologna al Festival del lavoro 2023, la manifestazione organizzata dal ...

Welfare, Cavallaro (Cisal): "In materia contrattuale si potrebbe fare ... Entilocali-online

Bologna, 30 giu. (Adnkronos/Labitalia) – “I contratti che noi abbiamo sottoscritto prevedono forme di welfare già indicate a livello contrattuale. I nostri enti bilaterali hanno finanziato tutte le pa ...Bologna, 30 giu. (Adnkronos/Labitalia) – “In materia di welfare contrattuale si potrebbe fare ancora di più”. A dirlo Francesco Cavallaro, segretario generale Cisal, intervenendo a Bologna al Festival ...