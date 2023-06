Wanda Nara | «Nostalgia di Milano per me ed Icardi? Torneremo in Italia»

(Di venerdì 30 giugno 2023)ha parlato della malinconia di Mauronei confronti diai microfoni del programma Genteha parlato della malinconia di Mauronei confronti diai microfoni del programma Gente. LE PAROLE – «in. La mia bella casa di campagna a? Ce l’abbiamo ancora. In quella casa vivono i padroni di casa che si prendono cura dei nostri animali. È un posto che tutti amiamo e in cui vogliamo sempre tornare. Come continuerà la nostra vita nel 2023? Credo che questa sia la domanda più difficile alla quale rispondere, perché ci organizziamo mese per mese».

, agente e moglie di Mauro Icardi, che attualmente sta conducendo Masterchef in Argentina, ha rilasciato un'intervista alla rivista Gente , parlando in qualche modo indirettamente anche del ...Qualche giorno fa,ha lanciato qualche indizio, pubblicando su Instagram, una foto al Duomo con una clessidra. Come se i tempi per far ritorno a 'casa' fossero maturi. Impossibile, ...Un indizio social di(poi cancellato) nelle scorse ore aveva fatto riflettere... Calciomercato Juventus: Weah, Parisi, Vlahovic, Milinkovic Savic e Fresneda In pillole. Visite mediche per ...

Voglia di Italia per Icardi, Wanda Nara: 'Torneremo, è un paese che amiamo. Milano Abbiamo ancora casa...' Calciomercato.com

Wanda Nara, agente e moglie di Mauro Icardi, che attualmente sta conducendo Masterchef in Argentina, ha rilasciato un'intervista alla rivista Gente, parlando in qualche modo indirettamente anche del f ...Icardi Juve, parla Wanda Nara: «Nostalgia di Milano Torneremo in Italia, vogliamo sempre tornare». Le sue dichiarazioni Al programma Gente, Wanda Nara ha parlato della nostalgia di Mauro Icardi nei c ...