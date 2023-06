Wanda Nara e il mate in costume | quel bikini è minuscolo

, attualmente conduttrice di Masterchef in Argentina, ha affermato che lei e Mauro Icardi possiedono ancora una casa a Milano, con l'obiettivo prima o poi di tornarci. 'Quando mi trovate un ...ha parlato della malinconia di Mauro Icardi nei confronti di Milano ai microfoni del programma Genteha parlato della malinconia di Mauro Icardi nei confronti di Milano ai ..., agente e moglie di Mauro Icardi, che attualmente sta conducendo Masterchef in Argentina, ha rilasciato un'intervista alla rivista Gente , parlando in qualche modo indirettamente anche del ...

Voglia di Italia per Icardi, Wanda Nara: 'Torneremo, è un paese che amiamo. Milano Abbiamo ancora casa...' Calciomercato.com

Wanda Nara, agente e moglie di Mauro Icardi, che attualmente sta conducendo Masterchef in Argentina, ha rilasciato un'intervista alla rivista Gente, parlando in qualche ...Le dichiarazioni di Wanda Nara Wanda Nara non esclude un ritorno in Italia di Mauro Icardi. La compagna dell’ex calciatore dell’Inter, impegnata in Argentina con le riprese di Masterchef, ha parlato a ...