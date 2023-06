Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 30 giugno 2023) Una delle maggiori conseguenze del “tradimento” di PMCe delle smisurate ambizioni del suo fondatore, come affermato tra gli altri dal colonnello generale Andrei Kartapolov, presidente della commissione Difesa della Duma di Stato, cioè il Parlamento russo, è che idi Yevgeny Prigozhin non potranno più combattere nella guerra in Ucraina. Da un paio di settimane i “iani” si erano comunque già messi fuori gioco rifiutando di sottoscrivere il contratto – reso obbligatorio – col ministero della Difesa russo: per combattere la guerra di Vladimirbisogna rendersi docili agli ordini del ministro che da più tempo serve nel governo russo, Sergei Shoigu appunto. Pochi mesi fa la stessa Duma di Stato aveva sostenuto che dovessero essere punibili con una pena detentiva fino a 15 anni coloro che avessero ...