Wagner e Prigozhin | Putin | “Il popolo mi sostiene”

(Di venerdì 30 giugno 2023) MOSCA – Il presidente russo Vladimirha detto di non avere dubbi sul sostegno dell’intero Paese per le sue decisioni riguardo il tentativo di ribellione del 24 giugno. “Non dubitavo di quale sarebbe stata la reazione in Daghestan e in tutto il Paese”, ha dettodurante il suo incontro con il presidente del L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:a Vucic: “Rafforziamo il partenariato strategico” Discorso di: “Impossibile sconfiggere la Russia sul campo di battaglia” Vladimir“vive in una bolla informativa” Ucraina,: “Chi vive nelle regioni annesse è russo”fa ripartire il tram a Mariupolammette: “La Russia ...

Peskov ha aggiunto che il dialogo continuerà, se sarà necessario e ha aggiunto di non sapere dove sia il capo della, Yevgeny. Zuppi, dal canto suo, ha incontrato a Mosca Maria Llova -...... "Vladimir Putin ha un solo obiettivo: dividere l'Occidente" La guerra in Ucraina, cosa c'è da sapere "Surovikin sapeva della rivolta della" Putin: perè pronto il "metodo Navalny" ...Secondo Bloomberg, sarebbe sotto interrogatorio da diversi giorni , trattenuto in un luogo non precisato, dove gli starebbero chiedendo dei legami con lae con Yevgeny. Russia, alla ...

Russia: "Wagner non combatterà più in Ucraina". Giallo Surovkin: "Lui con Prigozhin" Adnkronos

«Vladimir Putin è certamente indebolito, ma per ora meglio Putin che il caos in Russia. Anche per l'Europa». Secondo Domenico Rossi, generale di corpo d'armata dell'Esercito italiano, ex sottosegretar ...Per la Cnn, il generale era membro a tutti gli effetti della Wagner. Accordo su Stoltenberg a capo Nato per un altro anno ...