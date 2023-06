Wagner colpita in Libia dai droni turchi di Tripoli Dubbi e contesto

(Di venerdì 30 giugno 2023) Una fonte del ministero della Difesa libico ha rivelato ad Arab 21 cheappartenenti al Governo di unità nazionale (Gnu) hanno bombardato siti del gruppo russo presso la base di Kharouba nell’est del Paese. Si tratta dell’aeroporto militare noto come al Khadim, centro della protezione aerea che unità russe, emiratine ed egiziane avevano fornito al tentativo di conquista diche il capo miliziano di Bengasi, Khalifa Haftar, aveva lanciato tra aprile 2019 e ottobre 2020. La circostanza è sorprendente, anche se le notizie non sono ufficialmente confermate: anzi, dalla Cirenaica arrivano già smentite. La fonte di Arabi 21 — un sito piuttosto seguito, basato a Londra — sostiene che siano stati usati dei velivoli senza pilota da attacco al suolo di fabbricazione turca. Nello specifico gli Akinci, ricevuti dal governo libico tramite l’accordo di ...

