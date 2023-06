Wagner | 007 Kiev | Servizi sicurezza Russia incaricati di uccidere Prigozhin

L'Fsb russo è stato incaricato di liquidare il leader dellaYevgeny Prigozhin dopo il fallito ammutinamento dello scorso fine settimana. Lo sostiene il capo dell'intelligence militare ucraina Kyrylo Budanov in un'intervista a The War Zone, come ...Kiev, 'l'Fsb russo incaricato di uccidere Prigozhin' L'Fsb russo è stato incaricato di liquidare il leader dellaYevgeny Prigozhin dopo il fallito ammutinamento dello scorso fine ...Il servizio di sicurezza russo (Fsb) sarebbe stato incaricato di eliminare fisicamente Yevgeny Prigozhin, il capo del Gruppoprotagonista la scorsa settimana di un ammutinamento contro il Cremlino. Lo ha rivelato il capo dell'intelligence militare di Kiev, Kyrylo Budanov, in un'intervista a 'War Zone' rilanciata dal ...

