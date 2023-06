Volvo adotta lo standard di ricarica nordamericano

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 30 giugno 2023) ROMA (ITALPRESS) – In linea con il suo obiettivo di diventare un produttore di auto con gamma esclusivamente elettrica entro il 2030,Cars è la prima Casa automobilistica europea a firmare con Tesla un accordo che consente ai possessori di modellielettrici, attuali e futuri, di accedere alla vasta rete di Supercharger gestita da Tesla negli Stati Uniti, in Canada e in Messico. In base a questo accordo, a partire dal 2025, le vetturesaranno dotate della porta diNACS (North American Charging) in questa area geografica. L’accordo consente ai conducenti di autoa trazione esclusivamente elettrica di accedere a 12.000 nuovi punti dirapida, numero che si prevede aumenterà man mano che Tesla continuerà a espandere la sua ...