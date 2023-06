Volley | Davide Mazzanti | “Arrabbiato con il challenge | le chiamate si vedevano in tv L’urlo Insieme…”

Leggi su oasport

(Di venerdì 30 giugno 2023) L’Italia ha sconfitto il Canada per 3-2 (22-25; 25-23; 25-14; 24-26; 15-10) e ha così conquistato la sesta vittoria nella Nations League 2023 difemminile. Le Campionesse d’Europa sono scese in campo a Bangkok (Thailandia) con l’obbligo di imporsi in questo autentico testa a testa, fondamentale in ottica qualificazione alle Final Eight del prestigioso torneo internazionale. Nel quarto set le azzurre hanno subito alcune decisioni arbitrale clamorose, ma sono poi riuscite a imporsi al tie-break. Il CTha analizzato la prestazione attraverso i canali federali: “Abbiamo ottenuto una vittoria importantissima, anche se forse avremmo potuto risparmiarci un set e dal punto di vista delle energie sarebbe stato molto importante. Oggi sono molto in difficoltà e non so cosa dire perché mi sono davvero ...