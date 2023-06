VNL femminile 2023 | fondamentale successo per le azzurre | battuto il Canada al tie-break

Leggi su sportface

(Di venerdì 30 giugno 2023) A Bangkok arriva il sestoper l’Italia nella Volleyball Nations League (VNL). Al Palasport Huamark della capitale thailandese le ragazze del ct Mazzanti ottengono unavittoria per 3-2 (22-25, 25-23, 25-14, 24-26, 15-10) ai danni delche vale il sorpasso in classifica in questa Week 3 della fase preliminare che poi porterà alle Finals in programma ad Arlington tra un paio di settimane. Una partita ricca di alti e bassi per le, che nonostante un incredibile quarto set gettato alle ortiche, sono poi riuscite a resettare e imporsi al tie-grazie ad un’ottima performance di Alice Degradi, autrice di 21 punti complessivi. Sopra quota 20 anche Francesca Villani, protagonista in particolare nella prima fase di match, ...