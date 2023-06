Vladimir Kara-Murza dal carcere di Mosca | Non mi avranno e | fidatevi | tutto questo presto finirà

(Di venerdì 30 giugno 2023) Il dissidente, giornalista e storico, per due volte avvelenato con gravi conseguenze sulla salute, racconta la vita in prigione e perché ha deciso di tornare in Russia per dare battaglia al regime di Putin: "Da lontano, da un posto sicuro, non puoi chiedere alla gente di battersi contro un regime autoritario"

Putin farà di tutto per far tacere queste voci" ha detto al Corriere della Sera- Murza, che sta scontando la pena più lunga mai riservata a un dissidente in Russia dal crollo dell'Urss:...Lo ha detto al Corriere della Sera- Murza, che sta scontando la pena più lunga mai riservata a un dissidente in Russia dal crollo dell'Urss: 25 anni per 'tradimento' e altri presunti ...... per evitare un ritorno al potere dei comunisti o una vittoria degli ultra nazionalisti di... Navalny e- Murza, i due oppositori più noti tra le figure che ha finanziato, sono in prigione ...

Vladimir Kara-Murza dal carcere di Mosca: "Non mi avranno e ... L'HuffPost

Il dissidente, giornalista e storico, per due volte avvelenato con gravi conseguenze sulla salute, racconta la vita in prigione e perché ha deciso di tornare ...