Vite al limite su Real Time | stasera la storia di Cillas Givens

(Di venerdì 30 giugno 2023) Il giorno 1 luglio 2019 su(canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la diciassettesima puntata della stagione 7 dialcon protagonista. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte a un uomo che pur partendo da un peso esagerato ha dato dimostrazione di grande volontà, sorretto anche dalla fidanzata Jessica, fino a sfiorare il record assoluto di perdita di peso.al, il protagonista, ha 35 anni, vive a Fairview in Oklahoma, e all’inizio del suo percorso pesa ben 330 kg. Durante i mesi della cura con il dottor Nowsaradan otterrà risultati pazzeschi, perdendo quasi 200 kg per arrivare a 142 ...