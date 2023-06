Vite al limite | il paziente di 400Kg non respira più | poi il miracolo | oggi è irriconoscibile

Leggi su grantennistoscana

(Di venerdì 30 giugno 2023) Cillas Givens è diventato un’altra persona. Inalè senza speranze, quello che gli succede è un! Sono tante le storie che ci hanno appassionato dial. Lo studio del dottor Nowzaradan compie undopo l’altro, cercando in tutti i modi di intervenire in tempo per salvare la vita ai pazienti. Nella puntata dedicata a Cillas Givens sembravano esserci pochissime le speranze di vederlo vivere ancora a lungo, ma la sua vicenda ha preso una piega inimmaginabile. Il dottor Nowzaradan protagonista del programmaal– grantennistoscana.itIl format americano My 600lb-life importato in Italia ha sempre regalato emozioni fortissime ai telespettatori. Racconti di quotidianità difficili, rese quasi impossibili dal ...