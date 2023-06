Vitamina D salva-cuore | riduce rischi infarto negli over 60

Leggi su ilfogliettone

(Di venerdì 30 giugno 2023) LaD è: secondo uno studio clinico pubblicato dal British Medical Journal, gli integratori diD possono ridurre ilo di eventi cardiovascolari gravi, come l', nelle persone di età superiore ai 60 anni. Lo studio è stato condotto da Rachel Neale del QIMR Berghofer Medical Research Institute, Population Health Program, in Australia. Si tratta del più grande trial clinico di questo tipo condotto finora. In questo lavoro, i ricercatori australiani si sono posti l'obiettivo di verificare se l'assunzione di dosi mensili diD modifichi il tasso di eventi cardiovascolari gravi.Il D-Health Trial è stato condotto dal 2014 al 2020 e ha coinvolto 21.315 australiani di 60-84 anni, che hanno ricevuto una capsula di ...