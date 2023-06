vita sacrificatella | Alessandra Mussolini crolla in tv | parole toccanti

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 30 giugno 2023) Una puntata con gli occhi umidi perche ospite di Alberto Matano su Rai1 si commuove per ben due volte. La prima quando le torna in mente la madre, Maria Scicolone, e poi alla fine de Lain diretta quando ha annunciato l'apertura di una mostra dedicata al padre, il jazzista Romano. "È un evento importante perché a mio padre non vengono dedicate molto mostre”, ha ammesso commossaaggiungendo di essere felice che avvenga in Emilia Romagna perché "contribuisce ad accendere i riflettori su una terra che nell'ultimo periodo è stata vittima di una disastrosa alluvione". La mostra curata dal documentarista Franco Moschi, si potrà visitare dal 1° luglio a Villa del Mare a Cervia. "Parla del dipingere la musica". Spiega...