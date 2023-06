Virtute 1 | Villadei | la missione suborbitale è stata un successo

Leggi su ilfogliettone

(Di venerdì 30 giugno 2023) "Abbiamo effettuato un volo, il primo della storia commerciale, con il Consiglio nazionale delle ricerche. Unapositiva; tutti gli esperimenti sono stati effettuati. Orgoglioso di aver rappresentato l'Italia, l'Aeronautica Militare e il Ministero della Difesa, con tante competenze, con tanti colleghi che hanno davvero reso possibile quest'avventura, non solo quelli qui presenti ma tutti quelli, uomini e donne che, anche in Italia, hanno contribuito, in questi anni, a realizzare questo progetto e a portare l'Italia in alto verso lo Spazio, verso le stelle".Così il Colonnello dell'Aeronautica Militare Walter, ingegnere aerospaziale e cosmonauta, parlando a margine delladi ricerca scientifica1 che giovedì 29 giugno 2023, la ...