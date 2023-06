Virgin Galactic | il successo della missione parla italiano | accordo con Aeronautica e CNR

Leggi su ilprimatonazionale

(Di venerdì 30 giugno 2023) Roma, 30 giu – La compagnia privata creata dal magnate Richard Branson,, realizzata per proporre offerte di voli spaziali suborbitali per il mercato commerciale, ha concluso conla primaVirtute-1 dopo aver effettuato diversi esperimenti in condizioni di microgravità. Il volo, partito dallo Spaceport America in New Mexico, ha raggiunto una quota di circa 85 chilometri di altitudine, per poi rientrare un’ora e mezza dopo in condizione di assoluta stabilità. La “nuova era” diIl sistema di volo utilizzato dallasi differenzia rispetto ai tradizionali razzi spaziali, dal momento che si ricorre all’ausilio di un grande aereo-madre come strumento per il lancio...