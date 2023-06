Violenze di Capodanno 2022 a Milano | altre due condanne | una di 4 anni e 10 mesi | l' altra di 3 anni e 10 mesi

(Di venerdì 30 giugno 2023) commenta Per ledi, avvenute nel, in piazza Duomo asono state inflitteduenei confronti di due dei ragazzi che hanno fatto parte del 'branco' che ha ...

Tre anni e 10 mesi di reclusione per il 20enne Abdel Fatah e 4 anni e 10 mesi per il 19enne Mahmoud Ibrahim, sono le condanne inflitte oggi per le violenze di Capodanno 2022 in piazza del Duomo a Milano. I due imputati, assieme ad altri giovani, hanno aggredito giovani donne che 'sui cocci di vetro' delle bottiglie rotte e 'piene di sangue subivano le violenze'. Lo hanno spiegato Silvia Allai e Carlo Pellegri, i legali delle due giovani parti civili al processo in abbreviato.

Tre anni e 10 mesi di reclusione per il 20enne e quattro anni e 10 mesi per il 19enne che aggredirono - in branco - giovani donne ..."La ragazza vittima dell'aggressione più grave e che oggi non era presente in aula ci ha consegnato un messaggio: denunciare, non avere paura, perché la giustizia comunque funziona". (ANSA) ...