Violentate a Capodanno su cocci di vetro e piene di sangue | altre due condanne

(Di venerdì 30 giugno 2023) Dopo Abdallah Bouguedra, 22 anni, altri due ragazzi sono stati condannati per aver fatto parte del branco che nella notte didel 2022 in piazza Duomo a Milano ha aggredito sessualmente delle ragazze. Al termine del processo con rito abbreviato che prevede un terzo di sconto della pena...

"La ragazza vittima dell'aggressione più grave e che oggi non era presente in aula ci ha consegnato un messaggio: denunciare, non avere paura, perché la giustizia comunque funziona". (ANSA) ...4 anni e 10 mesi e 3 anni e 10 mesi. Queste le pene decise per Abdel Fatah, 20 anni, e Mahmoud Ibrahim, 19, giudicati colpevoli di violenza sessuale al termine del processo in abbreviato per i fatti a ...