Vigili del Fuoco | esercitazione nazionale ad Apice Vecchia FOTO

(Di venerdì 30 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSi è conclusa oggi l’della colonna mobile deideldella Campania che per la provincia di Benevento si è svolta nello scenario di. L’durata 4 giorni ha simulato un forte terremoto ed ha avuto come principale obiettivo la verifica della pronta disponibilità di tutte le componenti del soccorso del corpodeidel. Complessivamente sono stati impegnati circa 150provenienti da tutti i comandi della Regione Campania. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Rodolfo Serafini Responsabile della Sala Operativa Regionale di Protezione Civile con la partecipazione deiFuoco, Polizia Locale, volontari dell'AEOPC di Tarquinia,Gruppo Comunale di ...Il provvedimento - come di consueto emanato dall'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione civile, d'intesa con la Direzione regionale deiFuoco, il Comando Regione Carabinieri Forestale eCentro funzionale Arpae - Simc - quest'anno scatta domani, sabato 1luglio e resterà in vigore fino alla mezzanotte di domenica 17 ...Sarà assicurato il transito ai veicoli dei Soccorsi Sanitari,Fuoco e della Polizia Stradale. Direzione Torino USCITA CHIUSA MARENE IN DIREZIONE NORD dalle ore 21:0006/07/23 alle ore ...

Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco Vigili del Fuoco

Dopo l'uccisione di Nahel per mano di un agente non si contano i focolai in tutta la Francia, con violenze, incendi, saccheggi, arresti e feriti. Il ...(ANSA) - BOLOGNA, 30 GIU - Al via la 'fase di attenzione' in tutte le province dell'Emilia-Romagna per gli incendi boschivi. Il provvedimento - come di consueto emanato dall'Agenzia regionale per la s ...