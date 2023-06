Vietato respingere i clandestini | magistrati-kamikaze | la sentenza pro-Ong

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 30 giugno 2023) L'Italia gli ha salvato la vita in mare, a lui e ad altri 261 migranti - 4 anni fa quand'era appena partito dalla Libia, e le acque italiane erano distanti centinaia di chilometri, con Malta di mezzo. L'Italia, ora, lo ha stabilito il tribunale, dovrà consentirgli anche «l'ingresso immediato», quindi il riconoscimento dello status di profugo. Dunque, se lacreasse un precedente, basterebbe salire su un gommone diretto in Italia - e una volta fermati fare causa - per ottenere il diritto a essere accolti, il che significherebbe porti aperti a tutti e addio “Piano Mattei”, la strategia del governo di creare condizioni di vita miglior nei Paesi di partenza collaborando coi relativi Stati. Protagonista della vicenda un sudanese scappato nel 2003 dopo lo scoppio della guerra in Darfur e ora residente in Libia, dove è stato riportato il 2 luglio 2018 dalla nave ...