VIDEO F1 | GP Austria 2023 | highlights e sintesi qualifiche Leclerc sfiora la pole per 0 048

(Di venerdì 30 giugno 2023) Max Verstappen ha imposto la propria legge nelledel venerdì a Spielberg e ha conquistato la quartaposition consecutiva, ottenendo la prima posizione sulla griglia del Gran Premio d’, decimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. 26ma partenza al palo della carriera per il fenomeno olandese della Red Bull, che ha respinto nel finale gli attacchi di una Ferrari finalmente pimpante almeno sul giro secco. Charlessi è fermato a soli 48 millesimi dallagrazie ad un time-attack splendido, mentre Carlos Sainz aprirà la seconda fila dello schieramento (3° a 190 millesimi) davanti alla sorprendente McLaren di Lando Norris. Quinta piazza per la Mercedes di Lewis Hamilton, che precede le deludenti Aston Martin di Lance Stroll e Fernando ...

Mario Salvini, nostro inviato a Zeltweg, dove questo fine settimana si correrà il GP d'Austria, analizza nel dettaglio i numeri da record di Verstappen. Tante novità in casa McLaren per il prossimo Gran Premio d'Austria, decimo appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1. Nelle prime libere di questa mattina al Red Bull Ring, Lando Norris ha portato in pista una MCL60 2.0, rivista in diverse componenti.

Pole position per Max Verstappen nelle qualifiche del Gp d'Austria 2023. Charles Leclerc riporta in prima fila la Ferrari ...Allo Spielberg è stata una qualifica per campioni, solo i migliori sono riusciti a eccellere. E' stata una Ferrari eccellente, con una macchina formidabile e piloti che non hanno sbagliato quando ...