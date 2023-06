Video | Arisa Trew e la doppia rotazione a mezz' aria sullo skate

La tredicenneTrew ha raggiunto un grande traguardo nello skateboarding: è la prima donna ad aver eseguito un 720Dopo aver compiuto l'impresa, l'allenatore diTrew, Trevor Ward, ha rivelato che prima della gara l'atleta australiana ha incontrato e ricevuto alcuni consigli proprio da Tony Hawk. E non è ...In particolare, proprio Wax , cantante seguito da, ha dimostrato di avere un carattere non ... Attraverso un simpaticoTikTok diventano poi virale, nel quale il cantante viene intervistato ...

L'impresa storica della 13enne Arisa Trew: è la prima skater a ... Open

Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...Al concerto Full Out Amici di Roma, domenica scorsa, i fan hanno notato che Wax non ha ballato durante l'esibizione di Aaron e sembra che tra i due non corra buon sangue. A testimoniarlo un video diff ...