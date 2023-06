Viabilità Roma Regione Lazio del 30-06-2023 ore 20 | 30

(Di venerdì 30 giugno 2023)DEL 30 GIUGNOORE 20.20 CILUFFO MARCO NUOVAMENTE BENTROVATI CON LA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAL MOMENTO CIRCONE NORMALIZZATA SUL RACCORDO E SULLE MAGGIORI AUTOSTRADE DELLAPERMANGONO DISAGI CON INCOLONNAMENTI NELLE DUE DIREZIONI SULLA VIA SALARIA A CAUSA DI UN PRECEDENTE INCIDENTE TRA SETTEBAGNI E FONTE DI PAPA RICORDIAMOI CHE QUESTA SERA SUL METRO DII LAVORI SERALI CHE STANNO INTERESSANDO LA METRO A, SONO SOSPESI. CONCLUSO IL SERVIZIO SUGLI STESSI PERCORSI CI SONO LE LINEE DI BUS INFINE SULLA FERROVIA METRE PER I LAVORI AD ACILIA SUD: SERVIZIO INTERROTTO DALLE 20.00 DI STASERA FINO ALLE 9 DI DOMATTINA. CONSUETO SERVIZIO SOSTITUTIVO FINO ALLE 23.30 DI OGGI; DOMATTINA, ...

È fissata per l'11 settembre , alla fine della Rassegna dell'Artigianato, la partenza del cantiere per la riqualificazione di piazza. L'intesa è stata definita ieri dal Comune di Pinerolo con l'associazione temporanea di imprese Infissi La Macchia Holding & C. snc e Edilgamma Srl , con sede a Foggia, che si è aggiudicata il ...'Da presidente della commissione, Traffico, Sicurezza Urbana e Benessere Animale - spiega Saverio De- posso solo dire di essere soddisfatto dei controlli che quotidianamente il ...... tasselli della linea Pescara ". Le gare hanno rispettivamente un valore di circa 143 e 335 ... In progetto sono previsti diversi interventi riferiti allesia per ripristinare le strade ...