Viabilità Roma Regione Lazio del 30-06-2023 ore 17 | 15

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 30 giugno 2023)DEL 30 GIUGNOORE 16.20 ciluffo marco NUOVAMENTE BENTROVATI CON LA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA ALL’ALLERTA METEO DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE IN ESTENSIONE SULFINO A STASERA CON PARTICOLARE RILIEVO NELLA ZONA CENTRO-SETTENTRIONALE, UN INVITO A MODERARE LA VELOCITA’ IN CASO DI FORTE PIOGGIA PASSIAMO ALLA VIABILITA’ INCOLONNAMENTI A CAUSA DI UN INCIDENTE SULLA VIA SALARIA TRA SETTEBAGNI E FONTE DI PAPA NELLE DUE DIREZIONI AUTO IN FILA SULLA VIA NOMENTANA DAL RACCORDO FINO ALL ‘INNESTO CON LA ROTONDA CON LA VIA PALOMBARESE A CAUSA DI LAVORI SULLA STESSA ROTATORIA PASSIAMO SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA TRAFFICO RALLENTATO PE RTRAFFICO INTENSO TRA LE USCITE PONTINA E APPIA Passiamo a gli eventi nella capitale IN PROGRAMMA PER IL ...