Viabilità Roma Regione Lazio del 30-06-2023 ore 15 | 30

(Di venerdì 30 giugno 2023)DEL 30 GIUGNOORE 13.20 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAINIZIAMO CON IL TRAFFICO AUTOSTRADALE RIMOSSO L’INCIDENTE IN A1NAPOLI TRA CEPRANO E FROSINONE IN DIREZIONE, TRAFFICO SCORREVOLE RIMOSSO ANCHE L’ALTRO INCIDENTE IN USCITA A PONZANONO SULLA FIRENZE. TRAFFICO SCORREVOLE SU TUTTA LAAD ECCEZIONE DI FROSINONE, DOVE TROVIAMO CODE A TRATTI NELLE DUE DIREZIONI SULLA STATALE DEI MONTI LEPINI DALLA ZONA INDUSTRIALE DI VALLE FIORETTA AL CASELLO DI FROSINONE DELLANAPOLI ORA IL TRASPORTO PUBBLICO, TORNATA REGOLARE L’ALTA VELOCITÀ FIRENZEVERSO, RISOLTO IL ...

... proprietaria e titolare del ponte, il Comune ha istituito modifiche alla. E' stato ... con la concomitante sospensione della zona a traffico limitato (ZTL) di via di, nel tratto compreso ...Dal 3 al 6 luglio sospesa la zona a traffico limitato di via diIn considerazione della chiusura del ponte mobile dal 3 al 6 luglio per ulteriori interventi ...ha istituito modifiche alla... proprietaria e titolare del ponte, il Comune ha istituito modifiche alla. E' stato ... con la concomitante sospensione della zona a traffico limitato (ZTL) di via di, nel tratto compreso ...