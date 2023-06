Viabilità Roma Regione Lazio del 30-06-2023 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 30 giugno 2023)DEL 30 GIUGNOORE 11.20 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAINIZIAMO CON IL TRAFFICO AUTOSTRADALE ANCORA ATTIVO L’INCIDENTE IN A1NAPOLI TRA CEPRANO E FROSINONE IN DIREZIONE, AL MOMENTO SONO 4 I KM DI CODA ANDIAMO ADOVE TROVIAMO CODE PER LAVORI SULLA CASSIA BIS TRA CASTEL DE CEVERI E VIA DELLA GIUSTINIANA VERSO IL RACCORDO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI TRA LE USCITE ARDEATINA E DIRAMAZIONESUD IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE I LAVORI SONO LA CAUSA DELLE CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA SULLA PROVINCIALE PALOMBARESE A SANTA LUCIA IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA FL7– NAPOLI VIA FORMIA PER LAVORI, ...