Viabilità Roma Regione Lazio del 30-06-2023 ore 09 | 45

(Di venerdì 30 giugno 2023)DEL 30 GIUGNOORE 09.20 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAINIZIAMO CON IL TRAFFICO AUTOSTRADALE RIMOSSO L’INCIDENTE IN A1NAPOLI AD ANAGNI VERSO SUD TRAFFICO MARCIANTE SU TUTTE LE CORSIE. INCIDENTE ATTIVO INVECE SULLA FIRENZETRA FABBRO ED ORVIETO VEROCI SONO DUE KM DI CODE IN DIMINUZIONE. IL TRAFFICO È STATO SBLOCCATO DA POCO, SOCCORSI I MEZZI INCIDENTATI. ANDIAMO ADOVE TROVIAMO CODE PER LAVORI SULLA CASSIA BIS TRA CASTEL DE CEVERI E VIA DELLA GIUSTINIANA VERSOSONO BREVI CODE, QUESTE PER TRAFFICO, SULLA LA PONTINA A POMEZIA IN DIREZIONE DELLA CAPITALE, MENTRE ALTRE CODE INTERESSANO IL TERRITORIO DI LATINA TRA MADONNA ...