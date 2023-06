“Via solo per 200 mln” | richiesta monstre di De Laurentiis per il giocatore

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 30 giugno 2023) Il calciomercato del Napoli è pronto a partire. Tra uscite, entrate e rinnovi gli uomini mercato partenopei sono pronti a dare il massimo. Il Napoli ha vinto uno scudetto insperato e tanto attesa che una città intera aspettava da 30 anni. Luciano Spalletti è stato artefice del tricolore ma ha deciso di lasciare il club per prendersi, con ogni probabilità, un anno sabbatico. Aurelio Deha scelto Rudi Garcia per il nuovo corso del Napoli. C’è poi tutta la questione legata a Cristiano Giuntoli, che il Napoli per ora non vuole liberare, con la Juventus che ha lanciato un ultimatum. Se il dirigente non verrà lasciato libero entro sabato il club bianconero mollerà il colpo e ci riproverà, al massimo, il prossimo anno. Denon è convinto di liberarlo, nonostante il toscano accetterebbe di non ricevere alcuni emolumenti che gli ...