Vertice Ue | sui migranti nessuna conclusione Meloni | Mediazione fino all' ultimo

(Di venerdì 30 giugno 2023) AGI - Ungheria e Polonia non hanno bloccato il Patto per le migrazioni e l'asilo. Hanno bloccato le conclusioni delUe, che si è tenuto a Bruxelles, perché non veniva accolta la loro richiesta di affermare che il Patto per le migrazioni e l'asilo (ora in negoziazione tra Consiglio Ue e Parlamento) possa essere approvato solo all'unanimità. Ovviamente per gli altri venticinque Stati, che il Patto l'hanno già approvato a livello di ministri dell'Interno lo scorso 8 giugno, era un'imposizione inaccettabile. A nulla sono servite oltre otto ore di confronto di giovedì 29 giugno. Né ha dato l'esito sperato ladella presidente del Consiglio, Giorgia, con i premier di Polonia, Mateusz Morawiecki, e di Ungheria, Giorgia. "Abbiamo posizioni diverse, perché sono diversi gli interessi e le ...

anche se non in quello della discordia... La discussione verrà ripresa a Vilnius al annuale degli alleati a metà luglio, senza la ...Nessun capitolo migranti nelle conclusioni del Meloni: "Polonia e Ungheria Non sono mai ... Non sono disposti a votare con il resto dei 25 paesi della Ue le conclusioni migranti di questo ...

Per Michel il mancato accordo "è dovuto al veto di Polonia e Ungheria che chiedono un voto all'unanimità". La premier incontra Orban e Morawiecki per superare lo stallo: "Non sono mai delusa da chi di ...Di Gaudieri Brunella Consiglio Europeo. Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni è stata al vertice del Consiglio Europeo a Bruxelles con gli altri 26 paesi dell’Unione per discutere di tematiche i ...