Vertice Ue | nessun accordo sui migranti per il no di Polonia e Ungheria

(Di venerdì 30 giugno 2023) I governi sovranisti di Budapest e Varsavia vogliono rimettere in discussione il testo che impone di scegliere tra accoglienza o contributo di 20.000 euro per migrante

Lo ha detto la premier Giorgia Meloni al termine del Consiglio Ue dicendo si "molto soddisfatta" del. "Non si aggrava la situazione sulla terza rata del Pnrr. Gli spoiler che cercano il ...Sulla quarta il lavoro è in corso ed è lungo." Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in un punto stampa dopo ilUe. . 30 giugno 2023... ha ribadito il premier polacco, Mateusz Morawiecki, a margine deldei leader Ue. Il primo ... I DATI In tutto il Continente europeo, nessuna calamità eattentato ha provocato numeri di ...

..."L'Italia ha svolto un ruolo da protagonista, sono soddisfatta dalle conclusioni del Consiglio europeo. Bene la flessibilità sui fondi europei. L'intesa sulla Tunisia Modello per il nord Africa", dic ...