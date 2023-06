Verstappen | ' Track limits? Questione di sopravvivenza'

Maxè quasi imbattibile, come dimostrato dall'ennesima pole position ottenuta nelle qualifiche del GP d'Austria , dove molti tempi sono stati cancellati per via deilimits . L'...ha ottenuto la pole position con un crono di 1'04 391. Da notare che l'intera sessione è stata caratterizzata dai 'limits' - in particolare nelle ultime due curve dell'impianto ...... è stata una sessione molto difficile per via deilimits, con queste velocità e con queste curve ad alta velocità è difficile osservare la linea bianca - ha dichiaratoal termine ...

Verstappen contro i track limits: "Difficile capire dov'è la linea" | FP FormulaPassion.it

Red Bull fa i conti con i track limits: Verstappen parte in pole nel GP d'Austria, Perez non passa in Q3. L'olandese dice la sua a riguardo ...Dopo aver conquistato la pole position del Gp d'Austria Max Verstappen se la prende (giustamente) con la regola dei track limits. "Per questo in tanti - ha aggiunto l'olandese della Red Bull - sono ...