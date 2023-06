Venom 3 | Tom Hardy condivide una foto dal set confermando le teorie dei fan

(Di venerdì 30 giugno 2023) Tom, protagonista della saga tratta dai fumetti, ha condiviso online unascattata sul set di3,delledei fan. Le riprese di3 sono ufficialmente iniziate e dal set, dopo gli scatti "rubati" dai passanti e dai paparazzi, arriva anche unaufficiale condivisa da Tom. Il protagonista ha infatti condiviso su Instagram un'immagine che conferma ledei fan, avendo un look molto riconoscibile. Unache conferma ledei fan Tom, nelle prime scene girate sul set, indossa gli stessi abiti usati durante le scene post-credit di- La furia di Carnage e Spider-Man: No Way Home. I fan ipotizzano quindi ...

Venom 3: Tom Hardy condivide la prima foto sul set NerdPool

Sono iniziati i ciak del terzo capitolo della serie cinematografica Marvel. Poche ore fa è trapelato in rete un primo video che vede Tom Hardy protagonista. Il filmato arriva direttamente da Cartagena ...Tom Hardy, protagonista della saga tratta dai fumetti, ha condiviso online una foto scattata sul set di Venom 3, confermando delle teorie dei fan.