Vasco Rossi contro Facebook | cosa è successo

(Di venerdì 30 giugno 2023) Il racconto dell’artistanon ci sta. Il re del Rock sui suoi cani social ha raccontatoè accaduto. «Mi hanno bloccato il video di prima del Tg2 perché essendoci un pezzo della canzone Dillo alla Luna dicono che ho violato i diritti d’autore, ma l’autore sono io…». Il cantante, sulla sua pagina, aveva ricondiviso un video in cui veniva dato risalto al suo ultimo tour negli stadi. Nel video, ovviamente, c’erano una serie di pezzi tratti dalle sue canzoni. Peccato che il social di Meta abbia bloccato il filmato per violanzione del diritto d’autore. Il detentore degli stessi diritti è peròche infatti se l’è presa e ha detto: «Queste multinazionali oltre ad essere fuori dalla legge sono anche fuori di testa». Il tour di...

"Mi hanno bloccato il video di prima del Tg2 perché essendoci un pezzo della canzone Dillo alla Luna dicono che ho violato i diritti d'autore, ma l'autore sono io...". A raccontarlo ècon un post sui propri account social dove ironizza quanto gli è accaduto. Il cantante aveva rilanciato su Facebook un servizio televisivo che aveva dato risalto al suo tour negli stadi. ...Dopo il tributo adi Azoto Liquido alle 21, alle 23 spazio alla Silent Disco, dove i partecipanti potranno ballare al ritmo di 3 generi musicali (prevendite entro il 27 al costo di 10 ...La febbre per il grande concerto di Radio Italia al Foro Italico è alle stelle, a una settimana dall'apparizione di, che ha acceso la passione dei palermitani per gli eventi musicali di ...

Concerto Vasco Rossi, il saluto del Blasco a Salerno la Città di Salerno

Cresce l'attesa per le due date di Vasco Rossi a Salerno. Domani e giovedì l'Arechi sarà sold-out per l'arrivo del Blasco nazionale che torna in città a distanza di 15 anni dall'ultima… Leggi ...Virale il video della coppietta durante il concerto di Vasco Rossi a Salerno. ragazzo ed una ragazza si sono lasciati prendere dalla passione ...