Valditara | “Gli insegnanti devono tornare ad essere autorevoli”

Leggi su orizzontescuola

(Di venerdì 30 giugno 2023) La Scuola con la S maiuscola, nel concetto del Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe, è un istituto che non solo offre libertà e democrazia, ma forma anche al lavoro. Se non riesce in questa mission, mostra i suoi limiti. L'articolo .