Va a fuoco il negozio di Tiffany sulla Fifth Avenue | feriti a New York | GUARDA

(Di venerdì 30 giugno 2023) Paura a Manhattan nell'iconicodi, dove giovedì è scoppiato un incendio che ha costretto all'evacuazione le oltre 100 persone presenti all'interno, tra dipendenti e clienti. A causare il rogo, poi domato dai vigili del, è stato un guasto elettrico. Il bilancio parla di due persone lievemente ferite mentre non sono state date notizie circa l'ammontare dei danni alla struttura. Il, famoso a Newe in tutto il mondo, aveva riaperto al pubblico lo scorso aprile dopo alcuni lavori di ristrutturazione.

I Vigili del, subissati di chiamate, hanno fatto appello a non intasare le linee. A Reims ... Dopo il centro commerciale di Les Halles, dove è stato preso di mira soprattutto ilNike, ...Qualche anno fa era stato sorpreso con un'arma da, sempre dai carabinieri, davanti a une per questo era stato denunciato per porto d'arma da sparo abusivo in luogo pubblico. La vittima ...Il 20enne fermato, qualche anno fa, era stato sorpreso con un'arma dadai carabinieri davanti a une per questo era stato denunciato per porto d'arma da sparo abusivo in luogo pubblico. ...

Paura sulla 5th Avenue: incendio nella gioielleria Tiffany a Manhattan La Voce di New York

Paura a Manhattan nell’iconico negozio di Tiffany, sulla Fifth Avenue, dove giovedì è scoppiato un incendio che ha costretto all’evacuazione le oltre 100 ...Non si ferma la protesta in Francia, dopo dopo la morte del 17enne Nahel, ucciso da un poliziotto che ha aperto il fuoco durante un controllo stradale a Nanterre, fuori Parigi. Il presidente Macron ha ...