Usa in controtendenza | ' Non faccio siti web per le nozze gay' La Corte Suprema limita i diritti Lgbt

Una web designer cristiana americana si rifiuta di creare siti web per i matrimoni delle coppie gay, nonostante le leggi del Colorado vietino di discriminare la comunità Lgbt e la Corte suprema le dà ...Una web designer cristiana americana si rifiuta di creare siti web per i matrimoni delle coppie gay, nonostante le leggi del Colorado vietino di discriminare la comunità Lgbt e la Corte suprema le dà ...... partendo da ciò che sappiamo di Porsche negli, che per la Cavallina di Stoccarda è il secondo ... Porsche è andata in. Infatti la Casa tedesca ha appena fatto segnare un nuovo ...

"Non faccio siti web per le nozze gay": la Corte suprema Usa dà ... TGLA7

Il cambio euro dollaro ha acquisito un forte slancio rialzista, raggiungendo il livello psicologico 1,0900 durante la sessione di Wall Street e a seguito del rilascio IPC statunitense.I giudici liberal: "Oggi è una giornata triste per la legge costituzionale in America e per le vite degli Lgbt" ...